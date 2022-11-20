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Табурет деревянный Сильвия, каркас водный лак, обивка коричневая - фото 1Табурет деревянный Сильвия, каркас водный лак, обивка коричневая - фото 2Табурет деревянный Сильвия, каркас водный лак, обивка коричневая - фото 3Табурет деревянный Сильвия, каркас водный лак, обивка коричневая - фото 4Табурет деревянный Сильвия, каркас водный лак, обивка коричневая - фото 5Табурет деревянный Сильвия, каркас водный лак, обивка коричневая - фото 6

Табурет деревянный Сильвия, каркас водный лак, обивка коричневая

Артикул: CH-053-669
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Табурет банкетка с мягким сиденьем Silvia (Сильвия) – это идеальное решение для гостиной, спальни, прихожей, кухни, а также дачи или загородного дома. Он представляет собой удобную и практичную мебель, которая прекрасно впишется в любой интерьер от классического до скандинавского. Табурет банкетка выполнен в стильном дизайне и имеет прочный каркас из гнутоклееного шпона массива березы, покрытого гипоаллергенным водным лаком. Благодаря мягкому сиденью, вы сможете комфортно сидеть продолжительное время на таком табурете, а также по вашему желанию использовать его в качестве стула или подставки для ног.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина310 мм
  • Высота364 мм
  • ОбивкаТкань Tesla
  • Цветбежевый, коричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки395 мм
  • Высота упаковки100 мм
  • Глубина упаковки320 мм
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Вес упаковки2.50 кг

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