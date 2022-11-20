Характеристики товара
Описание
Табурет банкетка с мягким сиденьем Silvia (Сильвия) – это идеальное решение для гостиной, спальни, прихожей, кухни, а также дачи или загородного дома. Он представляет собой удобную и практичную мебель, которая прекрасно впишется в любой интерьер от классического до скандинавского. Табурет банкетка выполнен в стильном дизайне и имеет прочный каркас из гнутоклееного шпона массива березы, покрытого гипоаллергенным водным лаком. Благодаря мягкому сиденью, вы сможете комфортно сидеть продолжительное время на таком табурете, а также по вашему желанию использовать его в качестве стула или подставки для ног.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина310 мм
- Высота364 мм
- ОбивкаТкань Tesla
- Цветбежевый, серый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки395 мм
- Высота упаковки100 мм
- Глубина упаковки320 мм
- Объём упаковки0.01 м3
- Вес упаковки2.50 кг