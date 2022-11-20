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Табурет Эден - фото 1

Табурет Эден

7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота480 мм
  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Материал каркасабук
  • Цветкрасный, белый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.17 м3
  • Вес упаковки8 кг

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