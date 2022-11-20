Характеристики товара
Описание
Этот табурет идеально подойдет для дома, кафе и баров. Выбор расцветки практически на любой вкус поможет вам подобрать табурет к вашему интерьеру.
Диаметр трубы каркаса 18 мм
Этот табурет идеально подойдет для дома, кафе и баров. Выбор расцветки практически на любой вкус поможет вам подобрать табурет к вашему интерьеру.
Диаметр трубы каркаса 18 мм
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