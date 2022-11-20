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Табурет Эконом - фото 1

Табурет Эконом

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Предыдущий товар в категории Пуф Авадхара
Пуф Авадхара
Следующий Табурет Усиленный
Пуф Авадхара

Характеристики товара

Описание

Этот табурет идеально подойдет для дома, кафе и баров. Выбор расцветки практически на любой вкус поможет вам подобрать табурет к вашему интерьеру.
Диаметр трубы каркаса 18 мм

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Популярные варианты обивки

Табурет Эконом - обивка в цвете КраснаяКрасная
Табурет Эконом - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Табурет Эконом - обивка в цвете БежевыйБежевый
Табурет Эконом - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Табурет Эконом - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Табурет Эконом - обивка в цвете WhiteWhite
Табурет Эконом - обивка в цвете 1818
Табурет Эконом - обивка в цвете blackblack
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