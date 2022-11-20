Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота480 мм
- Ширина380 мм
- Глубина380 мм
- Материал каркасабук
- Цветбежевый, коричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.17 м3
- Вес упаковки9 кг
Табурет Дежавю барный, черный
Табурет Лофт-11 барный с подножкой
Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-12 барный с подножкой
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-11 барный
Чехол 108
Стул Halmar dariusz, темный орех
Кресло пластиковое Ажур
Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа
Барный стул Тревер молочный
Стол Alto 160 черный мрамор матовый
Стол Belluno 160 белый мрамор матовый
Стол Corner 120 камень белый мрамор
Стол Caststeel 130 стекло под мрамор