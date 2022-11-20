Характеристики товара
Описание
Табурет Factor с каркасом из ветвей тика придаст нотку экзотики вашей террасе/
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина320 мм
- Высота475 мм
- Высота посадочного места 425 мм
- Материалтик
Табурет Factor с каркасом из ветвей тика придаст нотку экзотики вашей террасе/
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