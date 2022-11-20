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Табурет из тика, Factor

Артикул: CH-049-281
9 оценок
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Стул деревянный Орфео бежевый

Характеристики товара

Описание

Табурет Factor с каркасом из ветвей тика придаст нотку экзотики вашей террасе/

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина320 мм
  • Высота475 мм
  • Высота посадочного места 425 мм
  • Материалтик

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