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Табурет Хасвик, белый

Артикул: CH-049-842
9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материалткань
  • Материал ножекбук
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияРоссия

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