Характеристики товара
Основные характеристики
- Материалткань
- Материал ножекбук
- Цветбежевый, белый
- Страна изготовленияРоссия
Табурет Бистро - стальные ножки, деревянное сиденье
Табурет Дежавю барный, черный
Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
Пуф Руби белый
Пуф Руби коричневый
Пуф Руби бежевый
Пуф Руби красный
Пуф ПФ-1 бежевый
Пуф-банкетка Луго
Журнальный стол Тамаго
Стул Боди 25мм
Стул Вертекс 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный
Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый
Стул William ромб бархат зелёный
Обеденный стул Чико, темно-синий
Стул Oliver Square велюр пыльно-голубой
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Bridell Kilim