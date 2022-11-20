Табурет Классика мягкий

9 оценок

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Табурет Классика мягкий

4.9
24 790 ₽
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Табурет Лотос мягкий

Характеристики товара

Описание

Материал: МДФ, экокожа

Высота: 490 мм

Ширина: 400 мм

Глубина: 400 мм

Вес: 4,8 кг

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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