Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота480 мм
- Ширина400 мм
- Длина400 мм
- Обивкавелюр Сен Тропе 20
- Цветсерый
- Материал ножекбук
- Страна изготовленияРоссия
Табурет Дежавю барный, черный
Табурет Лофт-11 барный с подножкой
Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-12 барный с подножкой
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-11 барный
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый
Стул Кроссбэк, черно-красная патина
Стул Барбара NEW велюр терракотовый
Стул Орион жемчужный, пластиковый
Стул William ромб бархат светло-серый
Стул Джино
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Bridell Kilim