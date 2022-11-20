Характеристики товара
Описание
Стремянку легко переносить благодаря двум боковым ручкам. Также они помогают сохранить равновесие, стоя на верхней ступеньке!
Лестница "№110" представлена в множестве вариантов: без покрытия, с нанесение прозрачного лака, а также с покрытием морилками на безопасной водной основе от итальянского завода Akzonobel
Мы производим мебель только из натуральных материалов. Ножки представляют собой множество слоев березового шпона спрессованные по особой технологии продольных слоев. Общая толщина бруска: 30х30 мм.
В комплекте: 2 боковины, 2 ступеньки и 2 распорки из натуральных материалов, 12 крепежных элементов. Все в плоской и удобной упаковке
Товар поставляется напрямую от производителя.
Безопасно и надежно (уровень формальдегида нашей мебели ниже чем в спелом помидоре).
Основные характеристики
- Высота630 мм
- Ширина410 мм
- Глубина410 мм
- Цветбелый