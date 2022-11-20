Характеристики товара
Описание
Лестница "№90" представлена в множестве вариантов: без покрытия, с нанесение прозрачного лака, а также с покрытием морилками на безопасной водной основе от итальянского завода Akzonobel
Мы производим мебель только из натуральных материалов. Ножки представляют собой множество слоев березового шпона спрессованные по особой технологии продольных слоев. Общая толщина бруска: 30х30 мм.
Ступеньки - это обработанная фанера первого сорта толщиной 18 мм. Благодаря современным шлифовальным станкам, ступенька имеет идеально ровную поверхность! Мы предварительно шлифуем каждую деталь и затем наносим прочное покрытие, чтобы лестница прослужила вам многие годы!
В комплекте: 2 боковины, 2 ступеньки и 2 распорки из натуральных материалов, 12 крепежных элементов. Все в плоской и удобной упаковке
Товар поставляется напрямую от производителя.
Безопасно и надежно (уровень формальдегида нашей мебели ниже чем в спелом помидоре).
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Ширина370 мм
- Глубина370 мм
- Цветбежевый