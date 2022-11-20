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Табурет лестница 90 - фото 1

Табурет лестница 90

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Табурет лестница 110

Характеристики товара

Описание

Лестница "№90" представлена в множестве вариантов: без покрытия, с нанесение прозрачного лака, а также с покрытием морилками на безопасной водной основе от итальянского завода Akzonobel

Мы производим мебель только из натуральных материалов. Ножки представляют собой множество слоев березового шпона спрессованные по особой технологии продольных слоев. Общая толщина бруска: 30х30 мм.

Ступеньки - это обработанная фанера первого сорта толщиной 18 мм. Благодаря современным шлифовальным станкам, ступенька имеет идеально ровную поверхность! Мы предварительно шлифуем каждую деталь и затем наносим прочное покрытие, чтобы лестница прослужила вам многие годы!

В комплекте: 2 боковины, 2 ступеньки и 2 распорки из натуральных материалов, 12 крепежных элементов. Все в плоской и удобной упаковке

Товар поставляется напрямую от производителя.

Безопасно и надежно (уровень формальдегида нашей мебели ниже чем в спелом помидоре).

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Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Ширина370 мм
  • Глубина370 мм
  • Цветбежевый

Варианты каркаса

Табурет лестница 90 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Табурет лестница 90 - каркас в цвете БелыйБелый
Табурет лестница 90 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый

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