Характеристики товара
Описание
Каркас: сталь
Материал сиденья: массив сосны
Диметр сиденье: 35 см
Высота сиденья: 45 см
Возможна покраска в другие цвета RAL от 10 единиц
Производство Россия
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Каркас: сталь
Материал сиденья: массив сосны
Диметр сиденье: 35 см
Высота сиденья: 45 см
Возможна покраска в другие цвета RAL от 10 единиц
Производство Россия
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стол Eames DSW, круглый, D 80см
Стол Лофт-10, D800мм
Стул Halmar toledo 2, дуб медовый, Solo 252
Диван Моби Дик кофе
Люстра Odeon Light Krona
Шезлонг BARCELONA2
Столешница Дуолит, прямоугольник 110x70
Кресло-мешок Bagama, рогожка
Кофейный столик Aurora, черный
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Bridell Kilim