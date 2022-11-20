Товар в корзине. Перейти
Табурет Лофт-13 - фото 1

Табурет Лофт-13

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Табурет Эконом
Табурет Эконом
Следующий Табурет Лофт-12 НМ
Табурет Эконом

Характеристики товара

Описание

Каркас: сталь

Материал сиденья: массив сосны

Диметр сиденье: 35 см

Высота сиденья: 45 см

Возможна покраска в другие цвета RAL от 10 единиц

Производство Россия

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

Популярные варианты обивки

Табурет Лофт-13 - обивка в цвете КраснаяКрасная
Табурет Лофт-13 - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Табурет Лофт-13 - обивка в цвете БежевыйБежевый
Табурет Лофт-13 - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Табурет Лофт-13 - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Табурет Лофт-13 - обивка в цвете WhiteWhite
Табурет Лофт-13 - обивка в цвете 1818
Табурет Лофт-13 - обивка в цвете blackblack
Смотреть полный каталог обивок

Похожие товары

Стул Хит 20мм - золото, красная коронаНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
124Хит

Стул Хит 20мм - золото, красная корона

Стул Хит 20мм - золото, корона зеленаяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 65027
2 240 ₽
137Хит

Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая

В наличии 90 шт.
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб, произведённого компанией ChiedoCover
от1 65024
2 150 ₽
80

Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб

В наличии 80 шт.
Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Азия 20ммНастоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49031
2 150 ₽
135Хит

Стул Азия 20мм

Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневаяНастоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99017
2 390 ₽
6

Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая

Стул Дания 25ммНастоящее фото товара Стул Дания 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 89035
2 890 ₽
16

Стул Дания 25мм

Стул Боди 25ммНастоящее фото товара Стул Боди 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99032
2 890 ₽
13

Стул Боди 25мм

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99024
2 600 ₽
6

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый

Стул Хит 25мм с пюпитромНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39021
2 990 ₽
10

Стул Хит 25мм с пюпитром

С этим товаром покупают
Стол Eames DSW, круглый, D 80смНастоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 80см, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
13

Стол Eames DSW, круглый, D 80см

Стол Лофт-10, D800ммНастоящее фото товара Стол Лофт-10, D800мм, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стол Лофт-10, D800мм

Настоящее фото товара Стул Halmar toledo 2, дуб медовый, Solo 252, произведённого компанией ChiedoCover
12 630
Оптовая цена
11

Стул Halmar toledo 2, дуб медовый, Solo 252

Настоящее фото товара Диван Моби Дик кофе, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
7

Диван Моби Дик кофе

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Krona, произведённого компанией ChiedoCover
от13 739
Оптовая цена
10

Люстра Odeon Light Krona

Настоящее фото товара Шезлонг BARCELONA2, произведённого компанией ChiedoCover
от15 790
Оптовая цена
13

Шезлонг BARCELONA2

Столешница Дуолит, прямоугольник 110x70Настоящее фото товара Столешница Дуолит, прямоугольник 110x70, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена
13

Столешница Дуолит, прямоугольник 110x70

Кресло-мешок Bagama, рогожкаНастоящее фото товара Кресло-мешок Bagama, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена
11

Кресло-мешок Bagama, рогожка

Кофейный столик Aurora, черныйНастоящее фото товара Кофейный столик Aurora, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
6

Кофейный столик Aurora, черный

Другие товары из разделадругие
Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена
8

Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
11

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый

В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
10

Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый

В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стул Лили Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
9

Стул Лили Дымчатый, пластиковый

Стул Лили Бежевый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Лили Бежевый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
14

Стул Лили Бежевый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9908
3 240 ₽
8

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стул Bridell KilimНастоящее фото товара Стул Bridell Kilim, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
9

Стул Bridell Kilim