Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина350 мм
- Глубина350 мм
- Вес2.6 кг
- Страна изготовленияРоссия
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стул Хит 25мм - кожзам
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Столешница каповый спил Слоуг
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