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Табурет Лофт-4

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Табурет Лофт, черный каркас, дерево
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Табурет Лофт, черный каркас, дерево

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Вес2.6 кг
  • Страна изготовленияРоссия

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