Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина370 мм
- Глубина330 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветбелый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Табурет Дежавю барный, черный
Табурет Лофт-11 барный с подножкой
Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-12 барный с подножкой
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-11 барный
Стол Лофт-6
Светильник лофт XXX
Стул пластиковый Virginia, белый
Секция 2-х местеная без подлокотников, с металлическим кофейным столиком
Секция 2-х местеная без подлокотников
Секция 3-х местная с подлокотниками
Секция 2-х местная с подлокотниками
Стул Matrix, белый
Кресло игровое TopChairs Racer Premium синее
Кресло руководителя TopChairs Tower коричневое
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Bridell Kilim