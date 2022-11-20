Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина370 мм
- Глубина330 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Табурет Дежавю барный, черный
Табурет Лофт-11 барный с подножкой
Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-12 барный с подножкой
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-11 барный
Стол Лофт 14
Барная стойка Дезмонд Х белая
Педикюрное кресло Надир
Стул пластиковый Alice, антрацит
Стул Персона - 2Н
Стул Марсель хром
Стул Марсель эмаль
Стул Рим со вставкой хром
Стул Рим хром
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Bridell Kilim