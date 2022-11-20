Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина370 мм
- Глубина330 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Табурет Дежавю барный, черный
Табурет Лофт-11 барный с подножкой
Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-12 барный с подножкой
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-11 барный
Стол Лофт-1
Стул обеденный Шанель черный
Стол Маргит
Кресло пластиковое Miss B Antishock, хром
Стул Рим со вставкой эмаль
Стул Рим эмаль
Стул Олимпия
Табурет Олимпик
Стул прозрачный на полозьях Gliss желтый
Кресло игровое TopChairs Diablo синее