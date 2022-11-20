Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина370 мм
- Глубина330 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветсеребряный
- Страна изготовленияРоссия
Табурет Дежавю барный, черный
Табурет Лофт-11 барный с подножкой
Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-12 барный с подножкой
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-11 барный
Стол Лофт-6
Кресло Мангуст
Стул Halmar dariusz, дуб медовый
Светильник лофт 5 ламп
Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, антрацит
Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, с подлокотниками
Кресло Варна на газлифте с двумя подушками, с подлокотниками
Стул Маллин, шенилл синий / жаккард узор, ножки - венге
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Bridell Kilim