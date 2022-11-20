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Табурет Лофт, каркас хром, дерево - фото 1

Табурет Лофт, каркас хром, дерево

6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина370 мм
  • Глубина330 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветсеребряный
  • Страна изготовленияРоссия

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