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Табурет Лофт, каркас хром, серая экокожа - фото 1

Табурет Лофт, каркас хром, серая экокожа

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина370 мм
  • Глубина330 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветсерый, серебряный
  • Страна изготовленияРоссия

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