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Табурет Мурано - фото 1

Табурет Мурано

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота480 мм
  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Материал каркасабук
  • Цветоранжевый, коричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.22 м3
  • Вес упаковки10 кг

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