Товар в корзине. Перейти
Табурет мягкий Mason бархат антрацит - фото 1Табурет мягкий Mason бархат антрацит - фото 2

Табурет мягкий Mason бархат антрацит

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Табурет мягкий Mason бархат пудровый
Табурет мягкий Mason бархат пудровый
Следующий Табурет мягкий Mason бархат коричневый
Табурет мягкий Mason бархат пудровый

Характеристики товара

Описание

Актуальные формы коллекции "Mason" (Мейсон) создают стильный и неповторимый интерьер. Пуф Mason запоминается круглыми формами сиденья. Неоклассический стиль коллекции позволяет использовать ее для любого современного интерьера: квартиры, дома, конференц-зала, модного ресторана или отеля. дополнительным преимуществом данной коллекции является возможность ее штабелирования. Изюминка коллекции Mason - цилиндрические металлические ножки.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота470 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина440 мм
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Табурет Дежавю барный, черныйНастоящее фото товара Табурет Дежавю барный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена
15

Табурет Дежавю барный, черный

Табурет Лофт-11 барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
6

Табурет Лофт-11 барный с подножкой

Табурет Лофт-11 Н барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой

Табурет Лофт-11 М барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
14

Табурет Лофт-11 М барный с подножкой

Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
11

Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой

Табурет Лофт-12 барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
10

Табурет Лофт-12 барный с подножкой

Табурет Лофт-12 Н барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой

Табурет Лофт-12 М барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
7

Табурет Лофт-12 М барный с подножкой

Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
11

Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой

Табурет Лофт-11 барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 барный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
5

Табурет Лофт-11 барный

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
8

Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой

Настоящее фото товара Стул Виота 217, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 500
Оптовая цена
12

Стул Виота 217, серый

Стул Lazzoli 5124Настоящее фото товара Стул Lazzoli 5124, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена
8

Стул Lazzoli 5124

Стул RACE SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA)Настоящее фото товара Стул RACE SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена
6

Стул RACE SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA)

Стул Q5 (на черной крестовине Somalia)Настоящее фото товара Стул Q5 (на черной крестовине Somalia), произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
7

Стул Q5 (на черной крестовине Somalia)

Стул Freames черныйНастоящее фото товара Стул Freames черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49042
5 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Freames черный

Другие товары из разделатабуретки
Табурет KongsbergНастоящее фото товара Табурет Kongsberg, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
10

Табурет Kongsberg

Настоящее фото товара Табурет Престиж Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена
13

Табурет Престиж Лофт

Настоящее фото товара Табурет Виктория, круглый, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
850
Оптовая цена
15

Табурет Виктория, круглый, шоколад

Настоящее фото товара Табурет Виктория, круглый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
850
Оптовая цена
13

Табурет Виктория, круглый, серый

Настоящее фото товара Табурет Виктория, круглый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
850
Оптовая цена
7

Табурет Виктория, круглый, бежевый

Настоящее фото товара Табурет Виктория, квадратный, шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
850
Оптовая цена
13

Табурет Виктория, квадратный, шоколадный

Настоящее фото товара Табурет Виктория, квадратный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
850
Оптовая цена
8

Табурет Виктория, квадратный, бежевый