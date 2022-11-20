Характеристики товара
Описание
Актуальные формы коллекции "Mason" (Мейсон) создают стильный и неповторимый интерьер. Пуф Mason запоминается круглыми формами сиденья. Неоклассический стиль коллекции позволяет использовать ее для любого современного интерьера: квартиры, дома, конференц-зала, модного ресторана или отеля. дополнительным преимуществом данной коллекции является возможность ее штабелирования. Изюминка коллекции Mason - цилиндрические металлические ножки.
Основные характеристики
- Высота470 мм
- Ширина440 мм
- Глубина440 мм
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия