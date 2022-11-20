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Табурет мягкий Mason бархат светло-серый - фото 1Табурет мягкий Mason бархат светло-серый - фото 2

Табурет мягкий Mason бархат светло-серый

9 оценок
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Табурет мягкий Mason бархат серый

Характеристики товара

Описание

Актуальные формы коллекции "Mason" (Мейсон) создают стильный и неповторимый интерьер. Пуф Mason запоминается круглыми формами сиденья. Неоклассический стиль коллекции позволяет использовать ее для любого современного интерьера: квартиры, дома, конференц-зала, модного ресторана или отеля. дополнительным преимуществом данной коллекции является возможность ее штабелирования. Изюминка коллекции Mason - цилиндрические металлические ножки.

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Основные характеристики

  • Высота470 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина440 мм
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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