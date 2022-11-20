Табурет Олимпик

7 оценок

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Табурет Олимпик

4.6
3 290 ₽
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Предыдущий товар в категории Табурет Лофт-11
Табурет Лофт-11
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Табурет Версаль

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота490 мм
  • Ширина340 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа, велюр

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