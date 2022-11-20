Шторы Сатен
Стул-кресло Венское Классик Барное, без подушки
Стул пластиковый Cross, черный
Стол журнальный Фьюжн
Диван Florence, каркас черный, обивка велюр Bella 04 Бордовый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ голубой
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ розовый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ голубой
Табурет Великан
Табурет Tolix, желтый
Табурет Tolix, светло-голубой
Табурет Tolix, оранжевый
Табурет Tolix, черный
Табурет Лофт, черный каркас, дерево
Табурет Лофт, каркас хром, бежевая экокожа
Табурет Лофт, каркас хром, белая экокожа
Табурет Лофт, каркас хром, дерево
Табурет Лофт, каркас хром, коричневая экокожа