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Табурет пластиковый Amelie Sgabello Standard - фото 1Табурет пластиковый Amelie Sgabello Standard - фото 2

Табурет пластиковый Amelie Sgabello Standard

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 460 мм

Глубина: 400 мм

Высота: 430 мм

Материал: пластик, полиэтилен

Вес: 4 кг

Ширина: 460 мм

Глубина: 400 мм

Высота: 430 мм

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияИталия

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