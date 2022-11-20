Характеристики товара
Описание
Ширина: 460 мм
Глубина: 400 мм
Высота: 430 мм
Материал: пластик, полиэтилен
Вес: 4 кг
Ширина: 460 мм
Глубина: 400 мм
Высота: 430 мм
Основные характеристики
- Страна изготовленияИталия
Ширина: 460 мм
Глубина: 400 мм
Высота: 430 мм
Материал: пластик, полиэтилен
Вес: 4 кг
Ширина: 460 мм
Глубина: 400 мм
Высота: 430 мм
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