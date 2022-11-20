Фотография Табурет Polo, белый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Табурет Polo, белый

4.6
Оптовая цена
7 590 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Табурет Polo, белый
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Табурет Polo, белый

4.6
7590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота530 мм
  • Глубина420 мм
  • Ширина470 мм
  • Цвет10

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