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Табурет Shape, розовый

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал: пластик.

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Основные характеристики

  • Высота430 мм
  • Диаметр315 мм
  • Материалпластик
  • Цветрозовый

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