Табурет Шевалье 5

8 оценок

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Табурет Шевалье 5

5
22 390 ₽
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Табурет Классика мягкий
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Табурет Классика мягкий

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота470 мм
  • Ширина390 мм
  • Глубина380 мм
  • Вес8 кг
  • Материал каркасаМДФ
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветкоричневый, бежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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