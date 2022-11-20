Товар в корзине. Перейти
Табурет Спринг - фото 1

Табурет Спринг

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Тюльпан лайт, велюр зеленый Velutto 33, ножки металл
Стул Тюльпан лайт, велюр зеленый Velutto 33, ножки металл
Следующий Обеденная группа Терраса, на 4 персоны
Стул Тюльпан лайт, велюр зеленый Velutto 33, ножки металл

Характеристики товара

Описание

Пластиковый табурет станет вам отличным помощником дома или в саду. Изделие имеет легкий вес, небольшие размеры, что делает его удобным в транспортировке и хранении.

Тип товара
Стул
Цвет: серо-бежевый
Количество в упаковке, шт. 5

Вес
0.742 кг
Размеры изделия (ДхШхВ)
280х280х480 мм
Объём упаковки
0.088 м3
Размеры упаковки (ДхШхВ)
370х370х640 мм
Вид упаковки
мешок п/эт.
Допустимая нагрузка
посадочное место – 106 кг

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота480 мм
  • Ширина280 мм
  • Длина280 мм

Похожие товары

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
10

Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
15

Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
15

Скамья "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
13

Скамья "Лидер 8"

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, с мягким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
11

Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, с мягким сиденьем

Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реекНастоящее фото товара Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
12

Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек

Настоящее фото товара Скамья Сеттл белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
5

Скамья Сеттл белый

В наличии 100 шт.
Скамья ГастроНастоящее фото товара Скамья Гастро, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена
7

Скамья Гастро

Скамья КенрикНастоящее фото товара Скамья Кенрик, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена
8

Скамья Кенрик

Скамья Лофт-12Настоящее фото товара Скамья Лофт-12, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
15

Скамья Лофт-12

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Консул, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
5

Стол Консул

Стол Лидер 5, 1800x900Настоящее фото товара Стол Лидер 5, 1800x900, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
14

Стол Лидер 5, 1800x900

Настоящее фото товара Стол обеденный ВЕНЕЦИЯ М, 1600x1000, произведённого компанией ChiedoCover
32 490
Оптовая цена
11

Стол обеденный ВЕНЕЦИЯ М, 1600x1000

Стол ОРИОН-3, D800Настоящее фото товара Стол ОРИОН-3, D800, произведённого компанией ChiedoCover
27 190
Оптовая цена
13

Стол ОРИОН-3, D800

Стол ЛИРА-1, 1500x900Настоящее фото товара Стол ЛИРА-1, 1500x900, произведённого компанией ChiedoCover
35 790
Оптовая цена
9

Стол ЛИРА-1, 1500x900

Стол ЛИРА-3, 1600x900Настоящее фото товара Стол ЛИРА-3, 1600x900, произведённого компанией ChiedoCover
48 490
Оптовая цена
5

Стол ЛИРА-3, 1600x900

Стол Вольтер d1000, лдсп Дуб Галифакс табакНастоящее фото товара Стол Вольтер d1000, лдсп Дуб Галифакс табак, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
6

Стол Вольтер d1000, лдсп Дуб Галифакс табак

Другие товары из разделадругие
Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена
8

Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
11

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый

В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
10

Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Лили Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
9

Стул Лили Дымчатый, пластиковый

Стул Лили Бежевый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Лили Бежевый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
14

Стул Лили Бежевый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9908
3 240 ₽
8

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стул Bridell KilimНастоящее фото товара Стул Bridell Kilim, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
9

Стул Bridell Kilim