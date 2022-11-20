Характеристики товара
Описание
Пластиковый табурет станет вам отличным помощником дома или в саду. Изделие имеет легкий вес, небольшие размеры, что делает его удобным в транспортировке и хранении.
Тип товара
Стул
Цвет: серо-бежевый
Количество в упаковке, шт. 5
Вес
0.742 кг
Размеры изделия (ДхШхВ)
280х280х480 мм
Объём упаковки
0.088 м3
Размеры упаковки (ДхШхВ)
370х370х640 мм
Вид упаковки
мешок п/эт.
Допустимая нагрузка
посадочное место – 106 кг
Основные характеристики
- Высота480 мм
- Ширина280 мм
- Длина280 мм