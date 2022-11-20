Характеристики товара
Описание
Высокий табурет (обратите внимание на высоту сиденья в характеристиках), одновременно и небольшая стремянка на три ступени. Вещь незаменимая в современных кухнях. Высоко расположенные вместительные навесные ящики часто оказываются недоступными для домохозяек именно из-за высоты. Даже обычного табурета иногда не хватает для того, чтобы дотянуться до нужных вещей на верхних полках. Стремянка в разобранном виде позволяет достать рукой до потолка в квартире человеку даже не самого большого роста. В собранном виде – дополнительное место для сидения и не бросается в глаза. Несколько вариантов цветов позволяют подобрать наиболее подходящий в вашу кухню. Каркас из натурального дерева делает стремянку легкой и прочной. Отличное приобретение, может служить подарком хозяйке.
Основные характеристики
- Высота616 мм
- Ширина455 мм
- Глубина310 мм
- Материалдерево
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки315 мм
- Глубина упаковки460 мм
- Объём упаковки0.09 м3
- Вес упаковки7.20 кг