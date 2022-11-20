Товар в корзине. Перейти
Табурет - стремянка Давенпорт - фото 1Табурет - стремянка Давенпорт - фото 2Табурет - стремянка Давенпорт - фото 3Табурет - стремянка Давенпорт - фото 4Табурет - стремянка Давенпорт - фото 5

Табурет - стремянка Давенпорт

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Двойной табурет Сандино
Двойной табурет Сандино
Следующий Стремянка-табурет деревянная Arredamenti OSIMO
Двойной табурет Сандино

Характеристики товара

Описание

Высокий табурет (обратите внимание на высоту сиденья в характеристиках), одновременно и небольшая стремянка на три ступени. Вещь незаменимая в современных кухнях. Высоко расположенные вместительные навесные ящики часто оказываются недоступными для домохозяек именно из-за высоты. Даже обычного табурета иногда не хватает для того, чтобы дотянуться до нужных вещей на верхних полках. Стремянка в разобранном виде позволяет достать рукой до потолка в квартире человеку даже не самого большого роста. В собранном виде – дополнительное место для сидения и не бросается в глаза. Несколько вариантов цветов позволяют подобрать наиболее подходящий в вашу кухню. Каркас из натурального дерева делает стремянку легкой и прочной. Отличное приобретение, может служить подарком хозяйке.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота616 мм
  • Ширина455 мм
  • Глубина310 мм
  • Материалдерево
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки315 мм
  • Глубина упаковки460 мм
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Вес упаковки7.20 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван Роял с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от42 840
Оптовая цена
13

Диван Роял с каретной стяжкой

Диван 3-местный барныйНастоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
9

Диван 3-местный барный

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Настоящее фото товара Диван высокий стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
от33 890
Оптовая цена
13

Диван высокий стяжка

Настоящее фото товара Диван с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
5

Диван с подлокотниками

Настоящее фото товара Диван Дуплет, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
8

Диван Дуплет

Диван Chester (Честер) кожаныйНастоящее фото товара Диван Chester (Честер) кожаный, произведённого компанией ChiedoCover
от89 999
Оптовая цена
13

Диван Chester (Честер) кожаный

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный, произведённого компанией ChiedoCover
от194 890
Оптовая цена
12

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от75 000
Оптовая цена
9

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовыйНастоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от194 890
Оптовая цена
5

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый

С этим товаром покупают
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белыйНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79028
2 480 ₽
7

Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый

Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz, дуб медовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена
14

Стул Halmar dariusz, дуб медовый

Стул Кроссбэк, черно-красная патинаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, черно-красная патина, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
14

Стул Кроссбэк, черно-красная патина

Стул Диамант пластиковый, жемчужныйНастоящее фото товара Стул Диамант пластиковый, жемчужный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
10

Стул Диамант пластиковый, жемчужный

Стул William ромб бархат синийНастоящее фото товара Стул William ромб бархат синий, произведённого компанией ChiedoCover
13 200
Оптовая цена
15

Стул William ромб бархат синий

Стул William ромб бархат светло-серыйНастоящее фото товара Стул William ромб бархат светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 200
Оптовая цена
10

Стул William ромб бархат светло-серый

Стул Marcus, бархат серыйНастоящее фото товара Стул Marcus, бархат серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 300
Оптовая цена
9

Стул Marcus, бархат серый

Другие товары из разделатабуреты - стремянки
Настоящее фото товара Табурет лестница 110, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
10

Табурет лестница 110

Настоящее фото товара Табурет лестница 90, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
6

Табурет лестница 90

Табурет-стремянка CloselyНастоящее фото товара Табурет-стремянка Closely, произведённого компанией ChiedoCover
от3 200
9

Табурет-стремянка Closely