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Табурет-стремянка MARTIN

11 оценок
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Табурет-стремянку MARTIN, лак
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Табурет-стремянку MARTIN, лак

Характеристики товара

Описание

Цвет: старинный орех, материал сосна.

Длина в разложенном виде - 600мм.

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Основные характеристики

  • Высота530 мм
  • Ширина350 мм
  • Длина400 мм
  • Материалсосна
  • Цветкоричневый

Выполненные заказы

Табурет-стремянка MARTIN, цвет-старинный орех
Табурет-стремянка MARTIN, цвет-старинный орехТабурет-стремянка MARTIN, цвет-старинный орехТабурет-стремянка MARTIN, цвет-старинный орехТабурет-стремянка MARTIN, цвет-старинный орехТабурет-стремянка MARTIN, цвет-старинный орехТабурет-стремянка MARTIN, цвет-старинный орех
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