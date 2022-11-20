Характеристики товара
Описание
Цвет: старинный орех, материал сосна.
Длина в разложенном виде - 600мм.
Основные характеристики
- Высота530 мм
- Ширина350 мм
- Длина400 мм
- Материалсосна
- Цветкоричневый
Цвет: старинный орех, материал сосна.
Длина в разложенном виде - 600мм.
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