Характеристики товара
Описание
Каркас и ножки металлические, цвет красный глянцевый. Сидение натуральный массив вяз.
Основные характеристики
- Ширина330 мм
- Глубина330 мм
- Высота450 мм
- Материал сиденьядерево
- Материал каркасаметалл
- Цветкрасный
Каркас и ножки металлические, цвет красный глянцевый. Сидение натуральный массив вяз.
Стул Tolix Stan, синий
Стул Tolix Stan, черный
Стул Tolix Stan, розовый
Стул Tolix Stan, красный
Стул Tolix Stan, голубой
Стул Tolix Stan, серый
Стул Tolix Stan, серебристых
Стул Tolix Stan, берюзовый
Стул Tolix Stan, красный, сиденье дерево
Табурет барный Tolix Stan, черный, сиденье дерево
Скатерть Мати
Скатерть Габардин, круглая
Скатерть Стеклярус, закругленные углы
Скатерть Тесьма, прямоугольная
Скатерть Комбинация, прямоугольная
Скатерть Комбинация, круглая
Скатерть Комбинация, овальная