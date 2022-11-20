Товар в корзине. Перейти
Табурет Tolix Stan, красный - фото 1Табурет Tolix Stan, красный - фото 2Табурет Tolix Stan, красный - фото 3Табурет Tolix Stan, красный - фото 4Табурет Tolix Stan, красный - фото 5

Табурет Tolix Stan, красный

Артикул: CH-050-675
5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Tolix Stan, берюзовый
Стул Tolix Stan, берюзовый
Следующий Стул Tolix Stan, красный, сиденье дерево
Стул Tolix Stan, берюзовый

Характеристики товара

Описание

Каркас и ножки металлические, цвет красный глянцевый. Сидение натуральный массив вяз.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина330 мм
  • Глубина330 мм
  • Высота450 мм
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный

Похожие товары

Стул Tolix Stan, синийНастоящее фото товара Стул Tolix Stan, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
9

Стул Tolix Stan, синий

В наличии 39 шт.
Стул Tolix Stan, черныйНастоящее фото товара Стул Tolix Stan, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
7

Стул Tolix Stan, черный

В наличии 20 шт.
Стул Tolix Stan, розовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Stan, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
12

Стул Tolix Stan, розовый

В наличии 31 шт.
Стул Tolix Stan, красныйНастоящее фото товара Стул Tolix Stan, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
7

Стул Tolix Stan, красный

Стул Tolix Stan, голубойНастоящее фото товара Стул Tolix Stan, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
6

Стул Tolix Stan, голубой

В наличии 45 шт.
Стул Tolix Stan, серыйНастоящее фото товара Стул Tolix Stan, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
7

Стул Tolix Stan, серый

В наличии 41 шт.
Стул Tolix Stan, серебристыхНастоящее фото товара Стул Tolix Stan, серебристых, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
8

Стул Tolix Stan, серебристых

В наличии 53 шт.
Стул Tolix Stan, берюзовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Stan, берюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
14

Стул Tolix Stan, берюзовый

В наличии 35 шт.
Стул Tolix Stan, красный, сиденье деревоНастоящее фото товара Стул Tolix Stan, красный, сиденье дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
12

Стул Tolix Stan, красный, сиденье дерево

В наличии 10 шт.
Табурет барный Tolix Stan, черный, сиденье деревоНастоящее фото товара Табурет барный Tolix Stan, черный, сиденье дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
15

Табурет барный Tolix Stan, черный, сиденье дерево

В наличии 15 шт.
С этим товаром покупают
Скатерть МатиНастоящее фото товара Скатерть Мати, произведённого компанией ChiedoCover
от1 150
32

Скатерть Мати

Скатерть Габардин, круглаяНастоящее фото товара Скатерть Габардин, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 150
39

Скатерть Габардин, круглая

Скатерть Стеклярус, закругленные углыНастоящее фото товара Скатерть Стеклярус, закругленные углы, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена
2

Скатерть Стеклярус, закругленные углы

Скатерть Тесьма, прямоугольнаяНастоящее фото товара Скатерть Тесьма, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена
16

Скатерть Тесьма, прямоугольная

Настоящее фото товара Скатерть Комбинация, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
5

Скатерть Комбинация, прямоугольная

Настоящее фото товара Скатерть Комбинация, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена
2

Скатерть Комбинация, круглая

Настоящее фото товара Скатерть Комбинация, овальная, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
12

Скатерть Комбинация, овальная

Другие товары из разделастулья, табуреты, скамьи для школьной столовой
Стул Бистро металл, голубая экокожаНастоящее фото товара Стул Бистро металл, голубая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19021
1 490 ₽
29

Стул Бистро металл, голубая экокожа

Стул Бистро 2, металл, зеленая экокожаНастоящее фото товара Стул Бистро 2, металл, зеленая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от1 29024
1 690 ₽
15

Стул Бистро 2, металл, зеленая экокожа

Табурет Бистро - стальные ножки, деревянное сиденьеНастоящее фото товара Табурет Бистро - стальные ножки, деревянное сиденье, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
20

Табурет Бистро - стальные ножки, деревянное сиденье