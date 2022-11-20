Табурет Виньетка 3

11 оценок

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Табурет Виньетка 3

4.1
21 290 ₽
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Табурет Прима 2
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Характеристики товара

Описание

Материал: МДФ, экокожа

Высота: 450 мм

Ширина: 400 мм

Глубина: 350 мм

Вес: 7 кг

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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