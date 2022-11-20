Тапочки с прозрачным верхом, открытые

13 оценок

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Тапочки с прозрачным верхом, открытые

4.1
40 ₽
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Тапочки махровые, открытые

Характеристики товара

Описание

  • Открытые;
  • подошва - пенолон, Эва;
  • стелька - спанбонд;
  • мыс - пленка ПВХ;
  • окантовка - спанбонд

Обувь часто задает настроение и стиль. В спа-салонах, гостиницах и подобных лечебных и оздоровительных учреждениях эту роль обычно играют тапочки. Мы предлагаем универсальный и приемлемый по цене вариант - тапочки из спанбонда. Данная модель украшена прозрачным верхом, что делает образ клиента более динамичным, а это понравится клиентам, желающим быть в тренде модных новинок в любой обстановке.

Одноразовые тапочки гигиеничны и подтверждают клиентам, что вы заботитесь об их безопасности и комфорте. А переодеться в мягкие тапочки после классической обуви на выход будет приятно и мужчине и женщине.

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