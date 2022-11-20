Обувь часто задает настроение и стиль. В спа-салонах, гостиницах и подобных лечебных и оздоровительных учреждениях эту роль обычно играют тапочки. Мы предлагаем универсальный и приемлемый по цене вариант - тапочки из спанбонда. Данная модель украшена прозрачным верхом, что делает образ клиента более динамичным, а это понравится клиентам, желающим быть в тренде модных новинок в любой обстановке.
Одноразовые тапочки гигиеничны и подтверждают клиентам, что вы заботитесь об их безопасности и комфорте. А переодеться в мягкие тапочки после классической обуви на выход будет приятно и мужчине и женщине.
Мегаполис М 2.0
Ткань Bamboo
Блюдо овальное 350*245 мм Royal White 4, 12
Бра Idea Lux Minimal
Стеновая панель Викинг, береза старый замок
Слэб Мендоза
Батут надувной BestWay детский
Столешница Oxalit солино темный
Тележка для горничных с полками и 2-мя мешками, пластик
Журнальный стол 40*40 Таун серебро