Тарелка 200 мм Royal Sutton 6, 36

5 оценок

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Тарелка 200 мм Royal Sutton 6, 36

4.6
790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 20 см

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