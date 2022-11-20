Ширина: 20 см
Стул с перфорацией
Стул с перфорацией S-образный синий
Стул с перфорацией S-образный белый
Столешница 900х600 металлокерамика
Диван Микра трехместный
Диван Доре До двухместный
Диван Доре До трехместный
Диван Долче двухместный
Диван Эва двухместный
Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL белый
Тарелка 260 мм Royal Sutton 6, 24
Тарелка 280 мм Royal Sutton 6, 18
Тарелка глубокая 220 мм Royal Sutton 6, 24
Тарелка глубокая для пасты 230 мм Royal Sutton 6, 18
Тарелка глубокая для пасты 295 мм (400 мл) Royal Sutton 4, 8
Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18
Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12
Блюдо 305 мм усиленный край Royal White 3, 18