Ширина: 21 см
Стул Кроссбэк белый/ желтый
Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый
Стул Кроссбэк белый/ голубой
Стул Кроссбэк белый/ розовый
Стул Кроссбэк белый/ красный
Ручник впитывающий, белый
Ручник официанта, черный
Люстра Cube 7
Люстра Cube 5
Стул Бринтелликс с мягкой спинкой, серебро-шоколад
Тарелка глубокая 250 мм Royal Circle 6, 18
Тарелка глубокая для пасты 230 мм Royal Circle 6, 24
Блюдо 305 мм Royal Lance 4, 12
Блюдо овальное 250 мм Royal Lance 6, 24
Блюдо овальное 300 мм Royal Lance 4, 16
Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18
Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12
Блюдо 305 мм усиленный край Royal White 3, 18