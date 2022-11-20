Ширина: 23 см
Стул с перфорацией S-образный черный
Секция перфорированная 2х местная, сварная
Секция перфорированная 3х местная, сварная
Секция перфорированная 3х местная
Секция перфорированная 4х местная, сварная
Секция перфорированная 4х местная
Стул Кроссбэк флаг
Стул-кресло Венское с подушкой
Подстолье металлическое 1057EM
Подстолье металлическое 1257EM
Тарелка 280 мм Royal Sutton 6, 18
Тарелка глубокая 220 мм Royal Sutton 6, 24
Тарелка глубокая для пасты 230 мм Royal Sutton 6, 18
Тарелка глубокая для пасты 295 мм (400 мл) Royal Sutton 4, 8
Чайная пара 230 мл Royal Sutton 6, 24
Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18
Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12
Блюдо 305 мм усиленный край Royal White 3, 18