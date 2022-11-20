Ширина: 28 см
Скамья Лонхед
Подвесной светильник Irving №4
Подвесной светильник Irving №6
Табурет Виктория, круглый, бежевый
Табурет Виктория, круглый, серый
Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL черный
Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner белый
Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner коричневый
Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner черный
Тарелка глубокая для пасты 230 мм Royal Sutton 6, 18
Тарелка глубокая для пасты 295 мм (400 мл) Royal Sutton 4, 8
Чайная пара 230 мл Royal Sutton 6, 24
Чайная пара 350 мл Royal Sutton 6, 24
Блюдо 300 мм Royal Circle 4, 12
Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18
Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12
Блюдо 305 мм усиленный край Royal White 3, 18