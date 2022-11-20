Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.149 кг
Помогите нам стать лучше! Пришлите фото или видео, а мы опубликуем это на сайте в разделе «фотографии покупателей».
Сундук Парма 3
Стул Валенсия темно-синий
Стол Кадис 1300, раздвижной, прямоугольный, венге/ белый
Стул Кларк, кофейный ликер
Угловая секция Лаунж Box
Подвесной светильник Section
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис