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Тарелка d 26 см Sunbeam хр. стекло - фото 1

Тарелка d 26 см Sunbeam хр. стекло

Артикул: CH-044-306
8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес0.6 кг
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