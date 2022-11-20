Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.147 кг
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Подстолье чугунное 1016
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ голубой
Салатник Black Star 14,5*9,4 см, P.L. Proff Cuisine
Кресло Сорренто, плетеное
Подвесной светильник Moderli V1361-1P Hozy 1*E27*60W
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис