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Тарелка d 32 см Sottopiattii хр. стекло черная - фото 1

Тарелка d 32 см Sottopiattii хр. стекло черная

Артикул: CH-044-308
14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес0.147 кг
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