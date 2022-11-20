Тарелка глубокая 220 мм Royal Sutton 6, 24
990 ₽
Ширина: 22 см
Стул Эвита темно-серый
Стул Эвита мятный
Стул Эвита зеленый
Подвесной светильник Bergen №1
Подвесной светильник Bergen №2
Подвесной светильник Bicones №2
Подвесной светильник Kendal №1
Табурет Виктория, круглый, шоколад
Стол журнальный №3
Стол журнальный №1
Тарелка глубокая для пасты 295 мм (400 мл) Royal Sutton 4, 8
Чайная пара 230 мл Royal Sutton 6, 24
Чайная пара 350 мл Royal Sutton 6, 24
Блюдо 300 мм Royal Circle 4, 12
Блюдо овальное 270 мм Royal Circle 6, 24
Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18
Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12
Блюдо 305 мм усиленный край Royal White 3, 18