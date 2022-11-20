Тарелка глубокая 220 мм Royal Sutton 6, 24

9 оценок

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Тарелка глубокая 220 мм Royal Sutton 6, 24

5
990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 22 см

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