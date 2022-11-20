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            Фотография Тарелка глубокая для пасты 230 мм Royal Circle 6, 24 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

            Тарелка глубокая для пасты 230 мм Royal Circle 6, 24

            4.1
            Оптовая цена
            от 590 ₽
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            Тарелка глубокая для пасты 230 мм Royal Circle 6, 24
            Тарелка глубокая для пасты 230 мм Royal Circle 6, 24
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            Тарелка глубокая для пасты 230 мм Royal Circle 6, 24

            4.1
            590 ₽
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            Характеристики товара

            Основные характеристики

            Ширина: 23 см

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