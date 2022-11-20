Тарелка глубокая для пасты 230 мм Royal Sutton 6, 18
1 790 ₽
Ширина: 23 см
Стул Элис мятный
Стул Элис розовый
Стул Элис полубарный мятный
Стул Элис полубарный темно-синий
Стул Дейзи розовый
Стул Дейзи мятный
Стул полубарный Дейзи зеленый
Стул полубарный Дейзи коричневый
Стол круглый 0,9 раздвижной
Стол круглый 1,0 раздвижной
Чайная пара 230 мл Royal Sutton 6, 24
Чайная пара 350 мл Royal Sutton 6, 24
Блюдо 300 мм Royal Circle 4, 12
Блюдо овальное 270 мм Royal Circle 6, 24
Блюдо овальное 320 мм Royal Circle 4, 12
Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18
Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12
Блюдо 305 мм усиленный край Royal White 3, 18