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          Фотография Тарелка глубокая для пасты 295 мм (400 мл) Royal Sutton 4, 8 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Тарелка глубокая для пасты 295 мм (400 мл) Royal Sutton 4, 8

          4.2
          Оптовая цена
          от 890 ₽
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          Тарелка глубокая для пасты 295 мм (400 мл) Royal Sutton 4, 8
          Тарелка глубокая для пасты 295 мм (400 мл) Royal Sutton 4, 8
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          Тарелка глубокая для пасты 295 мм (400 мл) Royal Sutton 4, 8

          4.2
          890 ₽
          В корзинуКупить сейчас
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          Характеристики товара

          Основные характеристики

          Ширина: 29,5 см

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