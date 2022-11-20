Функции телефона:
- 2 SIP-аккаунта
- Удержание вызова
- Ожидание вызова
- Отключение микрофона кнопкой mute
- Функция экстренного вызова при отсутствии активности и снятой трубке
Кодеки и настройки голоса:
- HD микрофон и спикерфон
- Поддержка узкополосных кодеков: G.711a/u, ILBC, G.729
- Широкополосный кодек: G.722
- Обнаружение речевой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG)
- AEC (подавление эха), PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными)
- AJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов)
- AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона)
- Передача DTMF: In-band, RFC2833, SIP INFO
Сетевые характеристики и безопасность:
- 1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с
- Режим получения IP – Статический, DHCP
Управление:
- Управление через WEB
- Сохранение/загрузка конфигурационного файла
Функциональные клавиши:
- 3 функциональные клавиши
- 2 клавиши линий
Физические характеристики:
- Возможность крепления на стену
- Электропитание: PoE 802.3af (возможность подключить адаптер питания отсутствует)