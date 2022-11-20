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          Фотография Телефон для гостиницы IPmatika PH658N-W от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Телефон для гостиницы IPmatika PH658N-W

          4.1
          Оптовая цена
          4 490 ₽
          При покупке от 4 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Телефон для гостиницы IPmatika PH658N-W
          Телефон для гостиницы IPmatika PH658N-W
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          Телефон для гостиницы IPmatika PH658N-W

          4.1
          4490 ₽
          В корзинуКупить сейчас
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          Характеристики товара

          Основные характеристики

          Функции телефона:

          • 2 SIP-аккаунта
          • Удержание вызова
          • Ожидание вызова
          • Отключение микрофона кнопкой mute
          • Функция экстренного вызова при отсутствии активности и снятой трубке

          Кодеки и настройки голоса:

          • HD микрофон и спикерфон
          • Поддержка узкополосных кодеков: G.711a/u, ILBC, G.729
          • Широкополосный кодек: G.722
          • Обнаружение речевой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG)
          • AEC (подавление эха), PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными)
          • AJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов)
          • AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона)
          • Передача DTMF: In-band, RFC2833, SIP INFO

          Сетевые характеристики и безопасность:

          • 1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с
          • Режим получения IP – Статический, DHCP

          Управление:

          • Управление через WEB
          • Сохранение/загрузка конфигурационного файла

          Функциональные клавиши:

          • 3 функциональные клавиши
          • 2 клавиши линий

          Физические характеристики:

          • Возможность крепления на стену
          • Электропитание: PoE 802.3af (возможность подключить адаптер питания отсутствует)
          Скачать инструкцию по эксплуатации

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