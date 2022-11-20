Телевизор с гостиничным режимом LG 32LU341H

13 оценок

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Телевизор с гостиничным режимом LG 32LU341H

4.3
51 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

CI слот: да

Автоматическая настройка: да

HDMI вход: 1

Время отклика пикселя: 9

USB вход: 2

Диагональ экрана: 32 "

Контрастность: 1200:1

Макс. Угол обзора по горизонтали/вертикали: 178/178

Габаритные размеры без подставки: 739x441x84 (ВхШхГ) мм

Габаритные размеры с подставкой: 739x495x241 (ВхШхГ) мм

Разрешение экрана: 1366x768 (HD Ready)

Спутниковый тюнер: да

Напряжение: 100-240V

Мощность: 0.036 кВт

Тип экрана: LED

Мощность динамиков: 2х5 Вт

Формат экрана: 16:9

Цветовая система: PAL, SECAM.

Отключение при отсутствии сигнала: да

Цифровой ТВ тюнер: да

Яркость: 240 cd/m2

Размер крепления под кронштейн: 200х200

Разьем HeadPhone Jack 3: да 5mm

Таймер на включение/выключение: нет/да

Тип звука: стерео

Цвет: Черный

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