CI слот: да
Автоматическая настройка: да
HDMI вход: 1
Время отклика пикселя: 9
USB вход: 2
Диагональ экрана: 32 "
Контрастность: 1200:1
Макс. Угол обзора по горизонтали/вертикали: 178/178
Габаритные размеры без подставки: 739x441x84 (ВхШхГ) мм
Габаритные размеры с подставкой: 739x495x241 (ВхШхГ) мм
Разрешение экрана: 1366x768 (HD Ready)
Спутниковый тюнер: да
Напряжение: 100-240V
Мощность: 0.036 кВт
Тип экрана: LED
Мощность динамиков: 2х5 Вт
Формат экрана: 16:9
Цветовая система: PAL, SECAM.
Отключение при отсутствии сигнала: да
Цифровой ТВ тюнер: да
Яркость: 240 cd/m2
Размер крепления под кронштейн: 200х200
Разьем HeadPhone Jack 3: да 5mm
Таймер на включение/выключение: нет/да
Тип звука: стерео
Цвет: Черный
Кресло руководителя TopChairs Force, черное
Кресло руководителя TopChairs Atlant, бежевое
Кресло руководителя TopChairs Atlant, коричневое
Кресло руководителя TopChairs Atlant, черное
Кресло руководителя TopChairs City, бежевое
Кресло руководителя TopChairs City, белое
Кресло офисное TopChairs City S, черное
Кресло офисное TopChairs City S, коричневое
Столешница МДФ, 900x900x19, круг
Телевизор с гостиничным режимом LG 32LV761H
Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP32L31T2C
Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP32L31T2SC
Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP32L33T2C
Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP32L32T2C
Телевизор SHIVAKI STV-32LED14
Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP40L31T2SC
Телевизор SHIVAKI STV-40LED17
Телевизор SHIVAKI STV-40LED14
Телевизор SHIVAKI STV-43LED14