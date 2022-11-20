CI слот: да
Автоматическая настройка: да
HDMI вход: 1
Время отклика пикселя: 9
USB вход: 2
Диагональ экрана: 32 "
Воспроизведение аудио: AC3(Dolby Digital), EAC3(DDP), AAC, AAC HE, MPEG, MP3, PCM
Контрастность: 1200:1
Воспроизведение с USB: да
Макс. Угол обзора по горизонтали/вертикали: 178/178
Габаритные размеры без подставки: 739x441x84 (ВхШхГ) мм
Габаритные размеры с подставкой: 739x495x241 (ВхШхГ) мм
Разрешение экрана: 1920х1080 (Full HD)
Спутниковый тюнер: да
Напряжение: 100-240V
Мощность: 0.06 кВт
Тип экрана: LED
Мощность динамиков: 2х5 Вт
Формат экрана: 16:9
Цветовая система: PAL, SECAM.
Отключение при отсутствии сигнала: да
Цифровой ТВ тюнер: да
Поддержка других форматов: JPEG, JPS, MPO
Яркость: 240 cd/m2
Размер крепления под кронштейн: 200х200
Разьем HeadPhone Jack 3: да 5mm
Режим "Защита от детей": да
Режим "Синий экран": Array
Таймер на включение/выключение: нет/да
Тип звука: стерео
Цвет: Черный
Кресло офисное TopChairs Blocks, красное
Кресло офисное TopChairs Balance, черное
Кресло офисное TopChairs Harmony, черное
Кресло офисное TopChairs Benefit, черное
Кресло офисное TopChairs Junior, черное
Кресло офисное TopChairs Junior, синее
Стул Оскар, вельвет оранжевый
Столешница МДФ, 1100x700x19, овал
Стол Ньюпорт
Стол Вильма
Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP32L31T2SC
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