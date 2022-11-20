Телевизор с гостиничным режимом LG 32LV761H

11 оценок

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Телевизор с гостиничным режимом LG 32LV761H

4.7
56 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

CI слот: да

Автоматическая настройка: да

HDMI вход: 1

Время отклика пикселя: 9

USB вход: 2

Диагональ экрана: 32 "

Воспроизведение аудио: AC3(Dolby Digital), EAC3(DDP), AAC, AAC HE, MPEG, MP3, PCM

Контрастность: 1200:1

Воспроизведение с USB: да

Макс. Угол обзора по горизонтали/вертикали: 178/178

Габаритные размеры без подставки: 739x441x84 (ВхШхГ) мм

Габаритные размеры с подставкой: 739x495x241 (ВхШхГ) мм

Разрешение экрана: 1920х1080 (Full HD)

Спутниковый тюнер: да

Напряжение: 100-240V

Мощность: 0.06 кВт

Тип экрана: LED

Мощность динамиков: 2х5 Вт

Формат экрана: 16:9

Цветовая система: PAL, SECAM.

Отключение при отсутствии сигнала: да

Цифровой ТВ тюнер: да

Поддержка других форматов: JPEG, JPS, MPO

Яркость: 240 cd/m2

Размер крепления под кронштейн: 200х200

Разьем HeadPhone Jack 3: да 5mm

Режим "Защита от детей": да

Режим "Синий экран": Array

Таймер на включение/выключение: нет/да

Тип звука: стерео

Цвет: Черный

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