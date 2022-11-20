CI слот: да
Автоматическая настройка: да
HDMI вход: 3
Время отклика пикселя: 8.5
RCA вход: нет
RCA выход: нет
SCART вход: да
USB вход: 2
VGA вход: да
Диагональ экрана: 32 "
Воспроизведение аудио: m4a, AC3, MP3, AAC, PCM
Воспроизведение видео: mkv, mp4, avi, mov, mpg, ts, dat, vob / H.264, H.263, XviD, MPEG4 SP/ASP, MPEG2, MPEG1, MJPEG, HEVC
Контрастность: 3000:1
Воспроизведение с USB: да
Макс. Угол обзора по горизонтали/вертикали: 178/178
Габаритные размеры без подставки: 730x440x85 (ВхШхГ) мм
Габаритные размеры с подставкой: 730x465x177 (ВхШхГ) мм
Разрешение экрана: 1366x768 (HD Ready)
Спутниковый тюнер: да
Напряжение: 100-240V
Мощность: 0.041 кВт
Тип экрана: LED
Мощность динамиков: 2x8 Вт
Формат экрана: 16:9
Цветовая система: PAL, SECAM, BG, DK, I
Отключение при отсутствии сигнала: да
Цифровой ТВ тюнер: да
Поддержка других форматов: JPEG, BMP, PNG
Яркость: 250 cd/m2
Размер крепления под кронштейн: 200х100
Разьем HeadPhone Jack 3: да 5mm
Режим "Защита от детей": да
Режим "Синий экран": Array
Таймер на включение/выключение: нет/да
Тип звука: стерео
Цвет: Черный
Функция записи на USB: да
Стул Хит 25мм - золото, бежевый ромб
Шезлонг Pacific
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Стул Хит 20мм - золото, арш темно-коричневый
Стул Хит 25мм - бронза, шенилл коричневый
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