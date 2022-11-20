CI слот: да
Автоматическая настройка: да
HDMI вход: 3
Время отклика пикселя: 8.5
RCA вход: нет
RCA выход: нет
SCART вход: да
USB вход: 2
VGA вход: да
Диагональ экрана: 32 "
Воспроизведение аудио: m4a, AC3, MP3, AAC, PCM
Воспроизведение видео: mkv, mp4, avi, mov, mpg, ts, dat, vob / H.264, H.263, XviD, MPEG4 SP/ASP, MPEG2, MPEG1, MJPEG, HEVC
Контрастность: 3000:1
Воспроизведение с USB: да
Макс. Угол обзора по горизонтали/вертикали: 178/178
Габаритные размеры без подставки: 730x430x85 (ВхШхГ) мм
Габаритные размеры с подставкой: 730x476x173 (ВхШхГ) мм
Разрешение экрана: 1366x768 (HD Ready)
Спутниковый тюнер: да
Напряжение: 100-240V
Мощность: 0.041 кВт
Тип экрана: LED
Мощность динамиков: 2x8 Вт
Формат экрана: 16:9
Цветовая система: PAL, SECAM, BG, DK, I
Отключение при отсутствии сигнала: да
Цифровой ТВ тюнер: да
Поддержка других форматов: JPEG, BMP, PNG
Яркость: 250 cd/m2
Размер крепления под кронштейн: 200х100
Разьем HeadPhone Jack 3: да 5mm
Режим "Защита от детей": да
Режим "Синий экран": Array
Таймер на включение/выключение: нет/да
Тип звука: стерео
Цвет: белый
Функция записи на USB: да
Каркас для стула С9
Каркас для стула С10
Каркас для стула С11
Каркас для стула С12
Каркас для стула С14
Каркас для стула С15
Каркас для стула С16
Каркас для стула С17
Каркас для стула С19
Каркас для стула С20
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