Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP32L32T2C

13 оценок

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Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP32L32T2C

4.2
22 490 ₽
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Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP32L33T2C
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Характеристики товара

Описание

CI слот: да

Автоматическая настройка: да

HDMI вход: 3

Время отклика пикселя: 8.5

RCA вход: нет

RCA выход: нет

SCART вход: да

USB вход: 2

VGA вход: да

Диагональ экрана: 32 "

Воспроизведение аудио: m4a, AC3, MP3, AAC, PCM

Воспроизведение видео: mkv, mp4, avi, mov, mpg, ts, dat, vob / H.264, H.263, XviD, MPEG4 SP/ASP, MPEG2, MPEG1, MJPEG, HEVC

Контрастность: 3000:1

Воспроизведение с USB: да

Макс. Угол обзора по горизонтали/вертикали: 178/178

Габаритные размеры без подставки: 730x430x85 (ВхШхГ) мм

Габаритные размеры с подставкой: 730x476x173 (ВхШхГ) мм

Разрешение экрана: 1366x768 (HD Ready)

Спутниковый тюнер: да

Напряжение: 100-240V

Мощность: 0.041 кВт

Тип экрана: LED

Мощность динамиков: 2x8 Вт

Формат экрана: 16:9

Цветовая система: PAL, SECAM, BG, DK, I

Отключение при отсутствии сигнала: да

Цифровой ТВ тюнер: да

Поддержка других форматов: JPEG, BMP, PNG

Яркость: 250 cd/m2

Размер крепления под кронштейн: 200х100

Разьем HeadPhone Jack 3: да 5mm

Режим "Защита от детей": да

Режим "Синий экран": Array

Таймер на включение/выключение: нет/да

Тип звука: стерео

Цвет: белый

Функция записи на USB: да

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