CI слот: да
Автоматическая настройка: да
HDMI вход: 3
Время отклика пикселя: 8
RCA вход: нет
RCA выход: нет
SCART вход: да
USB вход: 2
VGA вход: да
Диагональ экрана: 43 "
Воспроизведение аудио: m4a, AC3, MP3, AAC, PCM
Воспроизведение видео: mkv, mp4, avi, mov, mpg, ts, dat, vob / H.264, H.263, XviD, MPEG4 SP/ASP, MPEG2, MPEG1, MJPEG, HEVC
Контрастность: 1200:1
Воспроизведение с USB: да
Макс. Угол обзора по горизонтали/вертикали: 178/178
Габаритные размеры без подставки: 966,5x569x89,2 (ВхШхГ) мм
Габаритные размеры с подставкой: 966,5x229,6x602 (ВхШхГ) мм
Разрешение экрана: 1920х1080 (Full HD)
Спутниковый тюнер: да
Напряжение: 100-240V
Мощность: 0.07 кВт
Тип экрана: LED
Мощность динамиков: 2х6 Вт
Формат экрана: 16:9
Цветовая система: PAL, SECAM, BG, DK, I
Отключение при отсутствии сигнала: да
Цифровой ТВ тюнер: да
Поддержка других форматов: JPEG, BMP, PNG
Яркость: 270 cd/m2
Размер крепления под кронштейн: 200х100
Разьем HeadPhone Jack 3: да 5mm
Режим "Защита от детей": да
Режим "Синий экран": Array
Таймер на включение/выключение: нет/да
Тип звука: стерео
Цвет: Черный
Функция записи на USB: да
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